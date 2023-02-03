Арахамія анонсував нові чистки у парламенті [ Редагувати ]
Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що незабаром ще двох народних депутатів від колишньої ОПЗЖ позбавлять мандатів. Це станеться найближчого пленарного тижня. Про це він написав у Telegram.
Продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше -2 мандати. А може і більше. Деталі - згодом.
Він додав, що процес буде проходити у рамках Конституції й законів України, тобто без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах.
На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно. Працюємо далі й будемо інформувати про результати.
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