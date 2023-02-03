Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що незабаром ще двох народних депутатів від колишньої ОПЗЖ позбавлять мандатів. Це станеться найближчого пленарного тижня. Про це він написав у Telegram.

Продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше -2 мандати. А може і більше. Деталі - згодом.

Він додав, що процес буде проходити у рамках Конституції й законів України, тобто без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах.