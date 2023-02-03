Атака дронів на Іран: Чому жодна організація або країна не взяла на себе відповідальність?

Як удари, завдані по іранській території здатні позначитися на війні в Україні? Знайти відповіді на ці питання спробував Юрій Куций. Він зібрав останню інформацію про дронову атаку.