3 лютого, США наклали санкції на низку членів правління іранської компанії, яка пов'язана з дронами.

Про це повідомляє Держсекретара США Ентоні Блінкен у Twitter.

"Сьогодні США наклали санкції на вісьмох членів правління іранської компанії Paravar Pars, яка бере участь у іранській програмі безпілотних літальних апаратів, - сказав Блінкен.

Він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть закривати лазівки та обмежувати відчайдушні спроби Росії вести війну в Україні.

