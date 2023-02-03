США наклали санкції на низку членів правління іранської компанії [ Редагувати ]
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3 лютого, США наклали санкції на низку членів правління іранської компанії, яка пов'язана з дронами.
Про це повідомляє Держсекретара США Ентоні Блінкен у Twitter.
"Сьогодні США наклали санкції на вісьмох членів правління іранської компанії Paravar Pars, яка бере участь у іранській програмі безпілотних літальних апаратів, - сказав Блінкен.
Він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть закривати лазівки та обмежувати відчайдушні спроби Росії вести війну в Україні.
Spoke by phone this morning with incoming People's Republic of China Foreign Minister Qin Gang as he departs Washington for his new role. We discussed U.S.-PRC relationship and maintaining open lines of communication.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 1, 2023
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