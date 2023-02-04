У Франці підтвердили передачу Україні систем ППО Mamba [ Редагувати ]
Франція та Італія схвалили рішення передати Україні системи протиповітряної оборони середньої дальності Mamba.
Про це повідомляє в Twitter глава французького Міноборони Себастьян Лекорню.
"З міністром оборони Італії Гвідо Крозетто ми вирішили поставити в Україну навесні 2023 року ЗРК SAMP/T-Mamba", - зазначив посадовець.
Лекорню вказав, що ці компекси дозволять захистити цивільне населення та інфраструктуру України від атак з боку рф.
Avec @GuidoCrosetto, nous avons décidé de livrer à l’Ukraine au printemps 2023 un système de défense antiaérienne SAMP/T-MAMBA.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 3, 2023
Ce système permettra de protéger les populations et infrastructures civiles face aux attaques russes, une urgence exprimée par @oleksiireznikov. pic.twitter.com/oVAjg6x19t
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