У Бєлгородській області росії потужна бавовна: горить нафтобаза [ Редагувати ]
У місті Борисовка, що в Бєлгородській області рф, у ніч на 4 лютого сталася масштабна пожежа - горить нафтобаза.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що полум'я підіймається вгору на 50 метрів.
Вогнем із нафтобази серйозно пошкоджено виробництво "Борисівського заводу мостових металоконструкцій".
До слова, у мережі пишуть, що цей завод виробляв металоконструкції для будівництва Кримського мосту.
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