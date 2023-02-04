Втрати окупантів в Україні перевалили за ще одну "круглу" цифру [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 720 окупантів. Загалом втрати росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення складають близько 130 590 військових вбитими.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,
- танків - 3218 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,
- артилерійських систем - 2220 (+5) од,
- РСЗВ - 460 (+0) од,
- засоби ППО - 225 (+3) од,
- літаків - 294 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 956 (+4),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5081 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 203 (+1).
по темі
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів
Українці дуже активно подають заявки у "Гвардію наступу", метою якої є звільнення окупованих територій від росіян
Українські війська не виводитимуть з Бахмута на Донеччині. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, відповідаючи на запитання журналістів
Військові рф, попри значні втрати, намагаються прорвати українську оборону на Донбасі
Військові Нацгвардії знищили черговий російський штурмовик Су-25