Україна повернула з полону 116 людей [ Редагувати ]
Фото: t.me/ermaka2022
У суботу, 4 лютого, Україна повернула з російського полону ще 116 людей.
Серед них оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.
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