У Бєлгородській області "бавовна" [ Редагувати ]
Губернатор Бєлгородського регіону В'ячеслав Гладков повіломив про те, що мешканці області жаліються на "обстріли" у селі Червоне. Там виникли проблеми з електрикою. Про це повіломляється в Telegram.
За його словами, постраждалих внаслідок так званого обстрілу немає.
Осколками снарядів сильно пошкоджено одне приватне домоволодіння, ще у двох вибиті вікна, посічені фасади та огорожі. Також зруйновано господарську споруду та пошкоджено лінію електропередачі. Аварійні та оперативні служби перебувають на місці.
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