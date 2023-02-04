Губернатор Бєлгородського регіону В'ячеслав Гладков повіломив про те, що мешканці області жаліються на "обстріли" у селі Червоне. Там виникли проблеми з електрикою. Про це повіломляється в Telegram.

За його словами, постраждалих внаслідок так званого обстрілу немає.