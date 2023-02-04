Новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів. У Пентагоні оприлюднили список, яке озброєння Україна отримає незабаром. Там і засоби протиповітряної оборони, і, як очікувалося, новий тип зброї: високоточні бомби малого діаметру (GLSDB), дальністю до 150 кілометрів.

Тож коли чекати на поповнення арсеналу? І що ще додадуть до пакета наші американські колеги? Про все це розкаже мій колега з Вашингтона Дмитро Анопченко.

Черговий пакет допомоги досить великий. Загальна сума - понад два мільярди доларів. І в ньому - дві частини. Із запасів американського військового відомства нададуть зброю на 425 мільйонів доларів. Це те, що може надійти в Україну найближчим часом. А ще мільярд 750 мільйонів - підуть на закупівлю озброєнь у виробників.

Американське військове відомство абсолютно відкрите щодо того, яка саме зброя буде виділена чи замовлена. Є повний перелік. Я теж його озвучу.

Вже найближчим часом варто очікувати: додаткову амуніцію для "Хаймарсів", артилерійські та мінометні снаряди. 250 "Джавелінів"; майже дві сотні броньованих машин із посиленим протимінним захистом, протипіхотні міни. І засоби, і захисне спорядження для холодної погоди. Це, власне, те що просто зараз дуже потрібно на фронті. А виробникам Пентагон проплачує виготовлення для України два зенітно-ракетних комплекси Hawk; системи боротьби з безпілотниками й розвідувальні дрони Puma. А ще - акцент на протиповітряній обороні. За ці гроші замовляють і нові радіолокаційні станції; і обладнання, яке потрібне для інтеграції західних систем ППО із тими, що вже є в Україні.

І ось в цьому військовому замовленні є абсолютно нова зброя, на яку я хочу звернути вашу увагу. У списку, який розповсюдив Пентагон, вона позначена просто як "високоточні ракети". Але речник американського оборонного відомства генерал Райдер пояснив, що мова про Glsdb - боєприпаси, які мають дальність до 150 кілометрів.

Завдяки ним Україна зможе діставати до об'єктів в Криму - і під час брифінгу у Пентагоні у журналістів якраз і виникло питання - чи надаються ці засоби спеціального для того, щоб мати можливість завдавати ударів по російських військових базах на півострові. Але генерал Райдер каже, що цілі вибиратиме Україна, самостійно і без погодження зі Штатами. Ось послухайте, пряма мова.

Патрік Райдер, речник Пентагону:

Так, ми надаємо Україні бомби малого діаметра Glsdb, що запускаються з землі. Це дасть можливість завдавати ударів більшої дальності, захищаючи свою країну. … Втім, коли йдеться про плани України та її операції, то, звичайно ж, це їхнє рішення. Тут вони ухвалюють рішення. А ми лише надаємо те, що буде ефективним на полі бою.

У Пентагоні також пояснили, чому саме ця конкретна зброя виділяється в цьому пакеті. Речник Міноборони каже - дивилися на розвиток ситуації на фронті, прагнули адаптувати те, що відправлять в Україну і те, що для неї замовили, до ситуації на фронті. Райдер також пояснює, що пріоритети змінювались, але станом на зараз їх три:

Це виділення для України систем протиповітряної оборони, щоб можна було захиститися від російських ракетних обстрілів і нальотів дронів; другий - надання бронетехніки. Третій - і це якраз новий аспект - надання далекобійних снарядів. Ну а найближча ціль, яку називають у Пентагоні… Там поки уникають конкретного терміну "український контрнаступ", або "весняний наступ" - який відкрито використовують у Держдепі у своїх заявах. Але кажуть - тут процитую - що завдяки новій зброї "Україна має вирівняти лінію фронту. І не лише захистити територію, а й знову зайняти свою суверенну територію". По суті натякаючи, що нам із вами варто чекати зміни ситуації на фронті, і що до цього готуються.

Ну і ще - одна тільки цифра. Якщо врахувати цей пакет, тільки з моменту початку війни Сполучені Штати вже надали Україні військової допомоги майже на 30 мільярдів доларів! І це рекордна цифра.