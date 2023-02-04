У Пентагоні підтвердили передачу Україні ракет GLSDB [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
У новому пакеті допомоги Сполучені Штати схвалили постачання до України ракет великої дальності до 150 кілометрів.
Про це повідомляє представник Пентагону Патрік Райдер.
"Ми передаємо GLSDB, які дозволять Україні відвойовувати свої території", - зазначив бригадний генерал.
Таким чином Райдер відповів на запитання журналістів про те, чи ці снаряди надають Києву, щоб звільнити Крим.
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Там і засоби протиповітряної оборони, і, як очікувалося, новий тип зброї: високоточні бомби малого діаметру (GLSDB), дальністю до 150 кілометрів.
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