Українцям слід довіряти лише Генеральному штабу ЗСУ з приводу інформації, що стосується ситуації на фронті та можливого наступу росіян, та не піддаватися панічним вкидам.

Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков на прес-конференції.

"Наші Сили оборони тримаються. Багато в Telegram писали, що вночі буде напад. Ніякого нападу не відбулося. Потрібно слухати Генеральний штаб ЗСУ", - сказав він.

Резніков підкреслив, що ні поруч з Черніговом, ні з Харковом немає ударних груп росіян. Тому не потрібно піддаватися різним панічним вкидам.

"Сьогодні прикорднонники, Нацгвардія і Сили оборони тримаються. Давайте вірити в них. Ми очікуємо наступу росіян, вони люблять символізм. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка верховного головнокомандувача тримає контроль, всі готові до відсічі, накопичуємо сили", - сказав він.

Міністр додав, що окупанти намагаються тиснути на Україну зміною тактики, малими штурмовими групами штурмують лінію оборони, вони не жалкують ні мобілізованих, ні найманців.