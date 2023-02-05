Міноборони звернулося до українців із важливим проханням [ Редагувати ]
Українцям слід довіряти лише Генеральному штабу ЗСУ з приводу інформації, що стосується ситуації на фронті та можливого наступу росіян, та не піддаватися панічним вкидам.
Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков на прес-конференції.
"Наші Сили оборони тримаються. Багато в Telegram писали, що вночі буде напад. Ніякого нападу не відбулося. Потрібно слухати Генеральний штаб ЗСУ", - сказав він.
Резніков підкреслив, що ні поруч з Черніговом, ні з Харковом немає ударних груп росіян. Тому не потрібно піддаватися різним панічним вкидам.
"Сьогодні прикорднонники, Нацгвардія і Сили оборони тримаються. Давайте вірити в них. Ми очікуємо наступу росіян, вони люблять символізм. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка верховного головнокомандувача тримає контроль, всі готові до відсічі, накопичуємо сили", - сказав він.
Міністр додав, що окупанти намагаються тиснути на Україну зміною тактики, малими штурмовими групами штурмують лінію оборони, вони не жалкують ні мобілізованих, ні найманців.
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