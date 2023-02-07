Український боксер Олександр Гвоздик відновлює кар'єру і проведе першій бій за три роки. Суперником українця стане 39-річний аргентинець Хосе Міранда, поєдинок відбудеться в суботу 11 лютого у США.

Гвоздик - колишній чемпіон світу з боксу IBF у напівважкій вазі. До призупинення кар'єри 35-річний українець провів 18 боїв, у яких здобув 17 перемог.

Останній бій Гвоздика датований жовтнем 2019 року, коли українець технічним нокаутом у 10-му раунді поступився Артуру Бєтєрбієву. Поразка коштувала Олександру титулу чемпіона світу за версією IBF у напівважкій вазі.

Влітку 2020 року 33-річний Гвоздик оголосив, що завершує виступи в професійному боксі.

На професійному ринзі Міранда здобув 58 перемог (22 - нокаутом) і 21 поразку. В останньому поєдинку здолав співвітчинзинка Сезара Умберто Велеса.