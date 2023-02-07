Україна проводить кадрові престановки у сфері оборони, щоб посилити свою позицію. Щодо кожного такого кроку відбувається правильне інформування.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

"Ми здійснюємо кадрові та інституційні кроки на різних рівнях у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позицію України. Щодо кожного такого кроку, кадрового чи інституційного, відбувається необхідне інформування на тому рівні, на якому ухвалюються рішення", - сказав Зеленський.

Президент попросив утримуватися від поширення чуток та неправдивої інформації, які можуть послабити Україну.