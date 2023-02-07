Зеленський про кадрові рішення: щодо кожного кроку відбувається необхідне інформування [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна проводить кадрові престановки у сфері оборони, щоб посилити свою позицію. Щодо кожного такого кроку відбувається правильне інформування.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.
"Ми здійснюємо кадрові та інституційні кроки на різних рівнях у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позицію України. Щодо кожного такого кроку, кадрового чи інституційного, відбувається необхідне інформування на тому рівні, на якому ухвалюються рішення", - сказав Зеленський.
Президент попросив утримуватися від поширення чуток та неправдивої інформації, які можуть послабити Україну.
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