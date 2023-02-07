Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що світ жив би значно краще, якби в ньому не було російського диктатора володимира путіна.

Про це повідомляє BILD.

Під час розмови з представником ЗМІ німецький міністр сказав, що Україна обов'язково має перемогти у війні. Окрім того, на питання журналіста про те, чи був світ кращим без путіна - Пісторіус відповів що так.

"Мені це здається, це можна сказати без вагань та компромісів, так", - сказав Пісторіус.

Він також зазничив, що його не лякає можлива ядерна загроза з боку росії.

"Мене це не надто лякає. Одне - те, що відбувається всередині, а інше - те, що відбувається у пропаганді. Зрештою ніхто з нас не знає, що робить путін, але це не повинно заважати нам надавати розумну підтримку спільно з нашими союзниками", підкреслив він.