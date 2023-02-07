Зеленський призначив нових голів ОВА у трьох областях [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський затвердив призначення голів обласних військових адміністрацій у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це йдеться у відповідному документі.
Згідно з указами президента, новим головою Дніпропетровської області стане Сергій Лисак. При цьому ОВА у Запорізькій області очолить Юрій Малашко, а у Херсонській області - Олександр Прокудін.
При цьому все ще немає голів обласних військових адміністрації у Київській та Сумській областях.
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