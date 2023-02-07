росія завдала масованого удару по Харкову: перші подробиці [ Редагувати ]
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Увечері вівторок 7 лютого російські окупанти завдали удару по Харкову.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синегубов.
"Увага! Мешканці Харкова та області, окупанти завдають ударів! Залишайтесь в укриттях!", - повідомив він.
В одному з районів міста виникла сильна пожежа.
Синєгубов розповів, що було зафіксовано влучання від 6 до 10 ракет С-300 у центральній частині Харкова.
"Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - додав глава ОВА.
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