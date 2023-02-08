Швеція схвалила надання Україні понад 400 млн доларів військової допомоги [ Редагувати ]
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Сьогодні, 8 лютого, шведський парламент підтримав пропозицію уряду країни про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму понад 400 мільйонів доларів.
Про це повідомляє парламент Швеції.
Згідно з рішенням парламенту, військова техніка, без якої збройні сили Швеції зможуть обійтися протягом обмеженого періоду, буде передана Україні. Загалом пакет допомоги включає:
- протитанкову зброю;
- обладнання для розмінування;
- легку протитанкову зброю Robot 57;
- легку протитанкову зброю Combat Vehicle 90.
Зазначається, що законодавчі зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого. Парламент також додав, що максимальні витрати на військову допомогу Україні становитимуть суму в 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).
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