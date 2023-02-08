А у самій Туреччині та Сирії тривають рятувально-пошукові роботи. Руйнування - колосальні! Станом на зараз відомо про понад 12 тисяч загиблих у двох країнах, понад 50 тисяч поранених. Про масштаби катастрофи та надзвичайні історії порятунку - далі.

Під спалахи фотокамер у турецькому місті Хатай рятувальники дістають з-під завалів немовля...

Таких епізодів, кожен із яких за драматизмом вартий голлівудської екранізації, на місці пошукових робіт безліч. Хтось радіє врятованій дитині, хтось плаче над тілом загиблої нареченої, хтось молиться за спасіння батьків, а десь оплакують цілу родину. Ще більше таких історій досі покояться під сотнями тисяч тонн уламків, на сотнях гектарів засипаної житлової забудови. Масштаб роботи у рятувальників - колосальний.

Такої біди накоїли кілька підземних поштовхів, що сколихнули південний схід Туреччини та північ Сирії у понеділок. Перший землетрус стався на світанку, інший - по обіді, ще коли люди не встигли оговтатися після першого смертоносного удару. Очевидці діляться безліччю роликів, на яких багатоповерхівки складаються, як карткові.

Серед зруйнованих - і старі споруди, і новобудови. А ще тимчасові притулки для сирійських мігрантів, які втекли у сусідню країну від війни. Туреччина, яка постраждала найбільше, перетворилася на велетенський мурашник, де кожен докладає зусиль, щоб зарадити біді. Люди стають у черги, щоб здати кров для травмованих. У містах формуються склади з найбільш необхідним для постраждалих. Усе це вантажать у фургони, вагони та літаки - і відправляють у понівечений стихією регіон. Для тисяч людей, що втратили дах над головою, зводять наметові містечка.

Байрам Калур, вцілів після землетрусу:

Пошкодження неймовірні. У районі Чавушоглу 10-15 будинків повністю зруйновані. Ми втратили рідних та коханих. Рятувальники досі намагаються витягнути людей з-під завалів. Ми не можемо зайти додому, минулу ніч спали в машині.

Постраждалі нарікають на повільний темп робіт. Сьогодні на місце трагедії до міста Ках-Раман-Мараш уперше прибув президент Туреччини. Сам визнав - певні зволікання справді були.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Усі державні інституції працюють над усуненням наслідків. У перший день у нас виникли певні проблеми, але вже від наступного дня і донині тримаємо ситуацію під контролем.

Тяжко просуваються пошуково-рятувальні роботи в Сирії. У рятувальників ускладнений доступ до завалів. Бідність, відсутність належної техніки, виснаження медичної системи - усе це зменшує шанси зберегти людські життя.

Юсеф, житель Алеппо:

Уже два дні, як стався землетрус. Чекаю новин про мого батька, матір, брата, сестру та її сина. Нічого невідомо. Я говорив з ними й чув голоси, але на жаль, як бачите, робота йде повільно, бракує обладнання.

Напередодні в сирійському місті Джіндірес поховали родину новонародженого малюка. Ця історія потрапила у топ-новини в багатьох країнах. Дівчинку врятували у перший день після землетрусу. Коли команда діставала немовля, воно все ще було пов'язане пуповиною з матір'ю.

Халіль Аль-Суваді, родич врятованого немовляти:

Тіла батьків лежали одне біля одного. І поки ми їх відкопували, почули звук. А коли розчистили пил, то побачили дитину, досі зв'язану з мамою пуповиною. Ми її перерізали, немовля передали родичам, які відправили її в лікарню.

Діставати вцілілих і загиблих допомагає потужна міжнародна команда рятувальників. З різних країн у постраждалий регіон вирушають гуманітарні вантажі, спецтехніка та екіпажі служби надзвичайних ситуацій. До Туреччини прибула й група українських рятувальників та парамедиків, разом з технікою та пошуково-рятувальними собаками.

Коли наша країна знаходиться в такому становищі - їй допомагає весь світ. Ми теж не можемо лишитися осторонь і допомагаємо, чим можемо.