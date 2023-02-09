Росіяни у Луганській області розпочали наступ - ISW [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області протягом останнього тижня зріс.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри боїв підтверджують рух окупантів на північний захід від Сватового. Військове командування рф повністю залучило частини кількох дивізій до наступальних дій на цій ділянці лінії фронту.
"Підрозділи полків 144 та 3 мотострілецької дивізії (20 загальновійськова армія, ЗВО) і полк 90 танкової дивізії (ЦВО), підтримані частинами 76 Повітряно-десантної дивізії та невизначеними підрозділами Південного військового округу ведуть наступальні операції вздовж усієї лінії Сватове-Кремінна", - мовиться у звіті.
В ISW інформують, що відповідні факти вказують на те, що російський наступ почався, в той же час українські сили не дають ворогу отримати значні успіхи.
Спеціалісти пояснюють, що окупанти в Луганській області намагаються перехопити ініціативу. Це може призвести до їхньої кінцевої кульмінації на лінії Сватове-Кремінна без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей.
"Ця кульмінація дасть для українських сил вікно можливостей, яке можна буде використати у власному контрнаступі", - додали в Інституті вивчення війни.
по темі
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту.
Окупанти ззавели свої ракетоносії в пункти базування через потужний шторм в Чорному морі
У понеділок ввечері, 6 лютого, у Брянській області росії пролунали чергові вибухи
В окупованій Новій Каховці внаслідок нічного обстрілу з боку росії зруйновано електропідстанцію
У Головному управління розвідки Міноборони України визначили три напрями можливих наступів рф