8 лютого, після зустрічі з Ріші Сунаком у Великій Британії Володимир Зеленський увечері вирушив до Парижа, де зустрівся з французьким президентом Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом – ця ідея була спонтанною, але принесла свої плоди.

На зустрічі Зеленський подякував представникам держав за надану підтримку Україні та наголосив на необхідності й надалі постачати зброю нашій країні. Президент України додав, що Макрон та Шольц виявили своє лідерство, коли вирішили передати Україні легкі танки та системи ППО Iris-T.

"Ми пройшли багато всього - з лютого минулого року до лютого нинішнього. Ми забезпечили міцну єдність - нашу та Європу. Ми зміцнили континент. Ми зміцнили Україну", - сказав президент.

За його словами, саме Німеччина та Франція може суттєво змінити правила гри.

"Зараз у нас усіх небагато часу. І це не про сьогодні. Це про тижні та місяці, які у нас попереду. А значить, це про зброю, яка нам потрібна. Потрібно для зміцнення наших спільних позицій – України та всіх європейців", – наголосив український лідер.

Він також пояснив, що саме може покласти край російській агресії та повернути світ Європі.

"Чим раніше Україна отримає далекобійну зброю... Еммануель, чим раніше наші пілоти отримають сучасні літаки... Олафе, чим міцнішою буде наша танкова коаліція, тим швидше закінчиться російська агресія, і ми повернемо до Європи впевнений світ", – заявив глава держави, додавши, що очікує від зустрічі в Парижі посилення оборонної, політичної та санкційної єдності.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв і надалі надавати Україні підтримку, наголосивши, що росія не повинна виграти цю війну.

"росія не може і не повинна перемогти. Поки вона атакує, нам необхідно буде продовжувати надавати військову підтримку, необхідну для збереження України. Ми продовжимо зусилля, і сьогодні ввечері разом обговоримо оперативні потреби України", - заявив він.

Шольц підтримав заяву Макрона про надання військової допомоги Україні таку кількість часу, яка буде потрібна. Він наголосив на "формулі миру", запропонованій Зеленським.

"Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план є необхідною основою для обговорення цього шляху, який має привести нас до міжнародної мирної конференції", – сказав він.

Також Шольц наголосив на героїзмі та мужності українців, які вже рік ведуть героїчну боротьбу проти російської агресії.

"У цій війні загинуло дуже багато українців. Також багато поранено. Мільйони людей були вимушено переселені", – резюмував він.