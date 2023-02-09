Зеленський виступив перед Європарламентом: головні заяви президента [ Редагувати ]
У четвер, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває із візитом у Брюсселі, де виступає у Європейському парламенті. "Подробиці" зібрали ключові цитати Зеленського.
Візит Зеленського до Брюсселю мав на меті чотири цілі:
- підтримка від союзників - прискорення постачання озброєння Україні перед можливим весняним наступом РФ. Ключове питання в цьому - бойова авіація та далекобійні ракети;
- посилення санкційного тиску на Росію, введення обмежень проти російської атомної галузі, зокрема, "Росатому";
- питання шляху України до членства в Європейському союзі;
- підтримка української "формули миру" для формування нової архітектури глобальної безпеки.
по темі
У четвер, 9 лютого, голова Європейського парламенту Роберта Метцола виступила за передачу Україні авіації
Бої за Бахмут тривають уже шість місяців
На тлі інформації про можливий масштабний наступ рф необхідно зробити так, щоб росіяни думали, коли Україна розпочне свою атаку
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 лютого, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Керівництво армії доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Розвідка доповіла про можливі дії ворога найближчим часом
Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС