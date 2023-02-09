У четвер, 9 лютого, голова Європейського парламенту Роберта Метцола виступила за передачу Україні авіації та далекобійних ракет. Про це стало відомомо під час її виступу.

Ми знаємо, яку жертву поніс ваш народ заради Європи, і ми повинні вшанувати це не лише словами, а й діями.

Глава Європейського парламенту додала, європейська допомога Україні повинна включати "реактивні літаки, які вам потрібні, щоб захистити свободу, яку багато хто сприймає як належне".