Окупанти не залишають спроб штурмувати українські позиції на східному напрямку. Про це свідчить карта від Міноборони Британії у Twitter.

Запеклі бойові дії продовжуються на Луганському та Донецькому напрямках. Ворог намагається атакувати в районі Кремінної, Сватового, Бахмута та Вугледара. Проте українські захисники відбивають атаки та не дають росіянам просуватися.

Щодо інших напрямів, то там ситуація відносно стабільна. У Запорізькій та Херсонській областях окупаційна армія продовжує обстрілювати мирні населені пункти з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також обстріли фіксуються у північних та північно-східних регіонах.

Українські сили, у свою чергу, завдають ударів по скупченню ворожих військ та тиловим позиціям окупантів.