"Україна перехопила план рф щодо руйнування політичної ситуації в Молдові" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Ціллю було руйнування москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.
Про це стало відомо на спеціальному засіданні Європейської Ради.
Нещодавно я говорив з президенткою Молдови Маєю Санду та проінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план політичної ситуації в Молдові. російський документ, який показує, хто коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити контроль над нею.
Президент зазначив, він не знає чи був відданий москві наказ діяти за цим планом, але Україна побачила, що росія збиралася робити.
Ми впізнали в цьому саме те, що вони вже намагалися робити проти України та проти інших держав, зокрема в Європі.
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