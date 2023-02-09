Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Ціллю було руйнування москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.

Про це стало відомо на спеціальному засіданні Європейської Ради.

Нещодавно я говорив з президенткою Молдови Маєю Санду та проінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план політичної ситуації в Молдові. російський документ, який показує, хто коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити контроль над нею.

Президент зазначив, він не знає чи був відданий москві наказ діяти за цим планом, але Україна побачила, що росія збиралася робити.