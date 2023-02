У четвер, 9 лютого, президент України Володир Зеленський зробив заяву.

Усі ми, європейці, кожен і кожна із сотень мільйонів людей на нашому континенті, суміщаємо два статуси – представників Європи і лідерів Європи. У такому суміщенні відображається те, що наша Європа – сучасна Європа, мирна Європа – дає світу. Сказав про це під час звернення до Європейського парламенту.

"European way of life. Європейський шлях життя. Європейський спосіб життя. Європейські правила життя", - зазначив він.

Коли кожен і кожна мають значення. When the law rules – верховенство права. Коли держави прагнуть бути соціальними, а суспільства – відкритими. Коли різноманіття є цінністю, а цінності різних – поєднані справедливою рівністю. Коли кордони непорушні, але їхній перетин не відчувається. Коли люди вірять у завтра і готові вийти на площу, щоб вибороти своє завтра. Коли між президентом і протестувальником лише один-єдиний бар’єр, і це – чесні вибори.

"Це наша Європа. Такі наші правила. Такий наш way of life. І для України – it's way home, шлях до свого дому", - йдеться у повідомлені.