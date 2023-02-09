Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що Європейський союз повинен підтримувати Україну за трьома напрямками. Про це він сказав на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Мова йде про військову допомогу, просування формули миру та євроінтеграцію України

Мені здається, наступні тижні будуть вирішальними. Тому нам потрібно залишатися згуртованими та тверезими. Нам потрібно надавати підтримку за трьома напрямками. Перший напрямок - військовий. Ми вже говорили, що ви отримаєте максимальну кількість зброї. Це і системи ППО, і танки, і інша військова техніка.

За словами президента Євроради, іншим напрямок повинна стати українська формула миру.

Ми хотіли б заявити вам чітко та відкрито, що ми підтримуємо вашу ініціативу, щоб статут ООН та міжнародне право були дотримані безкомпромісно. Це політична битва і ми хочемо незабаром провести саміт заради миру, щоб надіслати правильний меседж світу.

Мішель підкреслив, що третім ключовим напрямком повинна стати євроінтеграція, оскільки Україна зробила вибір, "який ми почули ще на майдані, це користь на користь свободи, демократії та ЄС".