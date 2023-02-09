У Києві пролунав вибух: що відомо [ Редагувати ]
Фото: Facebook
У четвер, 9 лютого, у Дарницькому районі Києва пролунав вибух на території колишнього заводу. Про це повідомив мер міста.
Під завалами можуть бути люди. Всі служби слідують на місце. Інформація уточнюється. Фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху.
по темі
Prev Next
26 січня 2023 10:22 У Києві пролунав вибух: що відомо
У четвер, 26 січня, у Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги по всій країні
20 січня 2023 23:42 Киян попередили про вибух вночі: що і де буде чутно
Орієнтовний час вибуху 23:00-01:00
09 лютого 2023 15:10 ДТП із "швидкою" у Києві: постраждали 5 людей і немовля
За попередньою інформацією внаслідок ДТП постраждало шестеро осіб, серед яких малолітня дитина
08 лютого 2023 21:56 У центрі Бердянська пролунали вибухи та спалахнула пожежа
У середу, 8 лютого, в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи та у центрі міста спалахнула пожежа
07 лютого 2023 19:17 Італія надала Києву допомогу обладнанням для пунктів обігріву - Кличко
Київ отримав чергову партію гуманітарної допомоги від італійських партнерів