Міністр оборони України Олексій Резніков натякнув, що українська армія може отримати військові кораблі від союзників.

Про це повідомляє в Twitter Олексій Резніков.

"Лише рік тому ніхто б не повірив, що українська армія матиме на озброєнні Stinger. Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ЗРК. Отже, чи може хтось зараз сказати, що було б неможливо отримати військові кораблі?", - написав Резніков.