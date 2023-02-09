Резніков натякнув на плани України отримати бойові кораблі [ Редагувати ]
Джерело: Міноборони України
Міністр оборони України Олексій Резніков натякнув, що українська армія може отримати військові кораблі від союзників.
Про це повідомляє в Twitter Олексій Резніков.
"Лише рік тому ніхто б не повірив, що українська армія матиме на озброєнні Stinger. Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ЗРК. Отже, чи може хтось зараз сказати, що було б неможливо отримати військові кораблі?", - написав Резніков.
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