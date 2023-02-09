Рф обстріляла громаду у Запорізькій області [ Редагувати ]
У четвер, 9 лютого, російські військові завдали удару по Запорізькій області та зруйнували один приватний будинок.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Багатостраждальна Комишуваська громада провела цей день під щільними обстрілами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на цю годину вже вп'яте мирний населений пункт зазнав ударів. Наслідки обстрілів наразі з'ясовуються.
"На цей момент відомо, що один приватний будинок зруйновано вщент, близько десяти - пошкоджено. Попередньо - обійшлося без людських жертв", - додали в ОВА.
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