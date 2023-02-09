Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 17 тисяч [ Редагувати ]
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Кількість загиблих та постраждалих внаслідок землетрусів у Туреччині, які сталися 6 лютого, продовжує зростати. За останніми даними, внаслідок пригоди загинуло понад 17 тисяч людей.
Про це повідомляє Gazete Duvar.
Згідно із заявою Президії з управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), станом на вечір внаслідок землетрусів загинули 17 134 особи, 70 347 осіб отримали поранення.
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