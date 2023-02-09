У Слов’янську пролунав гучний вибух [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У четвер, 9 лютого, у Слов’янську (Донецька область) пролунав гучний вибух. У Донецькій області оголошено повітряну тривогу.
За його словами, мешканці міста почули потужний вибух.
Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про подію. Місцевим мешканцям необхідно залишатися в укриттях.
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