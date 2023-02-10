В Україні масштабна повітряна тривога, є загроза ракетних ударів [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
В усіх областях України оголосили масштабну повітряну тривогу. Є загроза ракетних ударів.
Українців попереджають про можливі ракетні удари. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко наголосив, що ворог підняв стратегічну авіацію, а в Чорному морі знаходяться ракетоносії з "Калібрами".
Водночас глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає, що можливі пуски 20 ракет.
Масштабну повітряну тривогу по Україні оголосили після 8:28.
по темі
Президент Франції Емануель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями", бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, "кориснішим" і "швидшим" видам зброї
Вчора, 8 лютого, військові збройних сил України влучили в аеродром Бердянська Запорізької області, та в результаті цього знищили понад 100 російських солдатів
У Донецькій області оголошено повітряну тривогу
Бійці збройних сил України змогли знищити гелікоптер росіян з артилерії, коли той стояв на землі
У четвер, 9 лютого, російські військові завдали удару по Запорізькій області та зруйнували один приватний будинок