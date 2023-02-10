У Білорусі вже втретє за сьогодні злетів МіГ та російський літак-розвідник [ Редагувати ]
У Білорусі вже втретє за день повідомляють про зліт російського літака-розвідника. Також злетів потенційний носій гіперзвукових ракет "Кинжал".
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингової групи, літак ДРЛО А-50У ВКС РФ піднявся у небо о 16:07 з аеродрому Мачулищі.
Зліт винищувача МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", зафіксовано о 16:11.
Ще один МіГ-31К злетів з аеродрому Мачулищі о 16:18.
Пізніше один літак злетів з аеродрому Мачулищі о 16:25. Зазначається, що це можливо 3-й МіГ-31К ВКС РФ.
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