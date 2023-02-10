Цього тижня під час міжнародних візитів Україна отримала хороші сигнали щодо далекобійних ракет та бойової авіації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Важливе за цей тиждень, - наш дипломатичний марафон. Лондон, Париж, Брюссель - усюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці - бойової авіації", - заявив він.