"Є хороші сигнали щодо далекобійних ракет і авіації": Зеленський про військову допомогу [ Редагувати ]
Цього тижня під час міжнародних візитів Україна отримала хороші сигнали щодо далекобійних ракет та бойової авіації.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Важливе за цей тиждень, - наш дипломатичний марафон. Лондон, Париж, Брюссель - усюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці - бойової авіації", - заявив він.
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