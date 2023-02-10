У Мелітополі пролунали потужні вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: соцмережа
У п'ятницю, 10 лютого, у Мелітополі (Запорізька область) знову пролунали звуки вибухів. Про це повідомляється на сторінці Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
Потужність прильотів така, що здригаються вікна.
Мер міста зазначає, що фактично Мелітополь здригається від міцних вибухів.
Що з настроєм, окупанти?
по темі
Prev Next
06 лютого 2023 14:20 У Бердянську повідомляють про вибух
У понеділок, 6 лютого, в окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух
27 січня 2023 13:30 У Севастополі пролунав вибух
У п'ятницю, 27 січня, у тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму, було чутно вибух
26 січня 2023 10:22 У Києві пролунав вибух: що відомо
У четвер, 26 січня, у Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги по всій країні
26 січня 2023 09:16 У Вінниці повідомляють про вибухи
У четвер, 26 січня, у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи
22 січня 2023 22:38 У Харкові пролунав вибух
У неділю ввечері, 22 січня, у Харкові пролунав гучний вибух. В місті та області оголошено повітряну тривогу