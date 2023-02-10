Байден летить до Польщі: названо дату візиту [ Редагувати ]
Президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідає Польщу з робочим візитом. Про це заявила прессекретар Білого Дому Карін Жан-П'єр, повідомляє журналіст CNN Джіджей Джуди у Twitter.
Його заплановано з 20 по 22 лютого.
Президент Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого.
За її словами, під час візиту Байден зустрінеться з президентом Польщі Дудою, щоб обговорити двосторонню співпрацю між країнами, а також колективні зусилля щодо підтримки України та зміцнення стримування НАТО.
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