Україна зазнала атаки дронами-камікадзе, ракетами С-300, а вранці у п'ятницю почалася масована ракетна атака, які загалом призвели до пошкоджень значного масштабу.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, який зазначив, що росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій.

"Атака скоригувала наші плани з відновлення генерації, але разом з тим, катастрофи знову не сталося. Росіянам вчотирнадцяте не вдалося досягти своїх цілей", - констатував Володимир Кудрицький.

Він повідомив, що у Харкові буде дійсно складна ситуація. "Укренерго" планує протягом суботи-неділі відновити роботу деяких енергооб’єктів, які були пошкоджені.

"Критична інфраструктура Харкова заживлена. Ми працюємо над тим, щоб у Харкові ситуація із відключеннями наближалася до тієї ситуації, яка є по країні. Але на це потрібен певний час", - зазначив Володимир Кудрицький.

"Укренерго" потрібно оцінити масштаб руйнувань, щоб сказати точніше, коли можна буде виправити ситуацію у Хмельницькій області. Окрім того, енергетикам потрібно попрацювати над повним відновленням об’єктів навколо Одеси, які забезпечують живлення міста і Одеського району. Утім, запевнив він, ситуація вже покращилася, якщо порівнювати із тією, яка спостерігалася минулими вихідними.

"Було анонсовано, що місцеве обленерго уже тестує планові графіки відключень", - повідомив голова правління.