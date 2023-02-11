Російське командування не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці вторгнення в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк.

"У той час як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що Росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває і сьогодні", - зазначив він.

Черняк заявив, що рф планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.

"За нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України", - додав представник ГУР МО.

Крім того, Черняк наголосив, що росія стикається з нестачею високоточної зброї, але, незважаючи на це, продовжує ракетний терор проти мирного населення в Україні.

"Росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки що це їм не вдається", - підсумував він.