Сили ЗСУ розбили ворожу колону техніки під Бахмутом [ Редагувати ]
Українські військові виявили ворожу колону техніки, яка рухалась у полі та завдали по ній ударів. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Воїни нищать окупантів у районі Бахмуту.
У Сухопутних військах зазначають, що це результат роботи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
Проте DeepState повідомляє, що знищення колони сталося біля Зеленого Гаю, що у Запорізькій області.
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