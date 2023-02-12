У двох російських областях пролунали вибухи: що відомо [ Редагувати ]
В ніч проти неділі, 12 лютого, в Курській та Бєлгородській областях рф пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Так, після опівночі в Новооскольському районі Бєлгородської області пролунав вибух. Судячи по відео, від нього навіть спрацювали сигналізації на автомобілях.
Менш ніж через годину "бавовна" сталася і в російському Курську. В місцевому пабліку пишуть, що "можливо над містом щось збили". Втім, офіційної інформації немає ні про перший, ні про другий випадок.
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