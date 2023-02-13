Під Вугледаром сили ЗСУ розбили елітну бригаду морської піхоти рф [ Редагувати ]
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. У боях під Вугледаром була повністю розгромлена елітна 155-ї бригада морської піхоти з Владивостока. Про це повідомляє Politico.
Як пише американське видання, вона була розбита вщент включно з командним складом.
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів:
155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз - після Ірпеня та Бучі, другий раз - після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром.
За його словами, на цьому напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів, а також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема 36 танків.
До слова, 155-та бригада вже зазнавала нищівної поразки на сході України ще у листопаді 2022 року під Павлівкою.
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