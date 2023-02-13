У Зеленського розповіли про плани росії щодо перевороту в Молдові [ Редагувати ]
Спроба росії дестабілізувати ситуацію в Молдові, є черговим доказом російської природи. Не варто боротись з симптомами, оскільки важливіше позбутись збудника.
Про це пише в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Спроби рф дестабілізувати Молдову та здійснити державний переворот - це ще один доказ справжньої природи російської експансіоністської держави та її величезних апетитів. Ті, хто хоче "врегулювання", повинні пам'ятати про це. Боротьба з симптомами цього не дасть. Можна лише позбутися збудника", - пише Подоляк.
Attempts of RF to destabilize Moldova and commit a coup d'état – are yet another proof of a true nature of Russian expansionist state and its enormous appetites. Those who want a "settlement" must remember this. Dealing with the symptoms will not. Only to get rid of a pathogen.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 13, 2023
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