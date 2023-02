Спроба росії дестабілізувати ситуацію в Молдові, є черговим доказом російської природи. Не варто боротись з симптомами, оскільки важливіше позбутись збудника.

Про це пише в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Спроби рф дестабілізувати Молдову та здійснити державний переворот - це ще один доказ справжньої природи російської експансіоністської держави та її величезних апетитів. Ті, хто хоче "врегулювання", повинні пам'ятати про це. Боротьба з симптомами цього не дасть. Можна лише позбутися збудника", - пише Подоляк.

Attempts of RF to destabilize Moldova and commit a coup d'état – are yet another proof of a true nature of Russian expansionist state and its enormous appetites. Those who want a "settlement" must remember this. Dealing with the symptoms will not. Only to get rid of a pathogen.