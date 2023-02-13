15 лютого християни східного обряду відзначають велике свято – Стрітення Господнє, яке входить до ряду дванадцяти найважливіших – "двонадесятих" свят цієї релігійної конфесії. Стрітення означає "зустріч" Старого та Нового Завіту. Окрім того, цей день пов'язують із зустріччю зимового та весняного сезонів.

Традиції на Стрітення Господнє

Цього дня православні йдуть у храм, щоб освятити воду та свічки, помолитися Ісусу Христу. Повернувшись із церкви, будинок обходять з освяченими свічками, захищаючи його від напастей.

Стрітенську свічку згодом запалюють, коли за вікном вирує негода, поблизу сталася пожежа або породілля відчуває труднощі під час пологів. Освячену на Стрітення воду застосовують для зняття болю та лікування хворих. Також кажуть, що вона знімає "порчу", "пристріт" та інші негативні впливи чаклунів.

Віруючі вважають, що 15 лютого потрібно розплатитися з боргами та пробачити всі образи. Свято дає старт весняним клопотам – після нього починають готуватися до сівби, білять дерева, наводять лад у дворах.

Заборони на Стрітення Господнє:

пліткувати, сваритися і конфліктувати;

робити прибирання у будинку;

займатися рукоділлям та тяжкою роботою;

ворожити та проводити магічні ритуали;

вживати алкоголь;

ловити рибу;

приймати ванну (душ – можна);

вирушати у далеку дорогу.

Народні прикмети