Стрітення Господнє: традиції та прикмети 15 лютого [ Редагувати ]
15 лютого християни східного обряду відзначають велике свято – Стрітення Господнє, яке входить до ряду дванадцяти найважливіших – "двонадесятих" свят цієї релігійної конфесії. Стрітення означає "зустріч" Старого та Нового Завіту. Окрім того, цей день пов'язують із зустріччю зимового та весняного сезонів.
Традиції на Стрітення Господнє
Цього дня православні йдуть у храм, щоб освятити воду та свічки, помолитися Ісусу Христу. Повернувшись із церкви, будинок обходять з освяченими свічками, захищаючи його від напастей.
Стрітенську свічку згодом запалюють, коли за вікном вирує негода, поблизу сталася пожежа або породілля відчуває труднощі під час пологів. Освячену на Стрітення воду застосовують для зняття болю та лікування хворих. Також кажуть, що вона знімає "порчу", "пристріт" та інші негативні впливи чаклунів.
Віруючі вважають, що 15 лютого потрібно розплатитися з боргами та пробачити всі образи. Свято дає старт весняним клопотам – після нього починають готуватися до сівби, білять дерева, наводять лад у дворах.
Заборони на Стрітення Господнє:
- пліткувати, сваритися і конфліктувати;
- робити прибирання у будинку;
- займатися рукоділлям та тяжкою роботою;
- ворожити та проводити магічні ритуали;
- вживати алкоголь;
- ловити рибу;
- приймати ванну (душ – можна);
- вирушати у далеку дорогу.
Народні прикмети
- Більшість прикмет цього дня кажуть, що весна буде такою, як погода в цей день. Так, вважається, що якщо Стрітення тепле – то весна буде теплою.
- Якщо у це свято сніжна та морозна погода – слід чекати пізньої весни.
- Снігове Стрітення – до дощової весни.
- Якщо 15 лютого яскраве сонце, рік буде врожайним.
- Якщо на Стрітення птах нап'ється води з калюжі – весна буде теплою та ранньою.
- Вітер цього дня віщує врожай плодових дерев.
- Похмуре Стрітення показує, що 24 лютого вдарять морози.
по темі
У лютому 2023 року на українців чекає безліч православних свят
Масниця або Колодій з давніх давен було на території України одним з найвеселіших свят
Лютий - останній місяць зими і найкоротший у році
Наприкінці січня християни святкують Тетянин день - це свято потрапляє на 25 січня
Щороку 9 лютого християни відзначають День Іоана Золотоустого – видатного мислителя, проповідника та борця за істинну віру в Христ