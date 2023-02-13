ЗСУ атакували позиції особового складу росіян - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські захисники продовжують завдавати ударів по позиціях особового складу окупантів та ворожої техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України.
Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці російської федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку.
Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників, у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Крім того, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та станцію РЕБ противника.
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