Українські захисники продовжують завдавати ударів по позиціях особового складу окупантів та ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України.

Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці російської федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку.

Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників, у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Крім того, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та станцію РЕБ противника.