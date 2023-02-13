Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на сході та постачання зброї [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Сьогодні, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень була військова ситуація на сході.
Про це повідомляє голова держави.
"Провів Ставку. Заслухали доповіді командуючих напрямків, головнокомандувача, керівників розвідки. Захист Донбасу та Луганської області, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага - до постачання зброї, снарядів та всього, що надає нашим воїнам сили та стійкості", - розповів Зеленський.
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