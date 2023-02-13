Зеленський чекає на оборонні рішення від партнерів до 24 лютого [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна робить все можливе для того, щоб переговори з партнерами закінчились позитивними оборонними рішеннями.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні в Telegram.
Він нагадав, що на минулому тижнімав певний дипломатичний марафон, який був пов'язаний з переговорами щодо передачі Україні озброєння. Окрім цього Зеленський нагадав, зо 14 лютого відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн".
"Цими тижнями наш дипломатичний марафон продовжується. Завтра - черговий Рамштайн. Готуємось. І працюємо, щоб усі наші переговори позначилися на оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого", - сказав він.
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