Вперше за 30 років: росія відновила виведення в море кораблів із ядерною зброєю [ Редагувати ]
Російські кораблі вперше за останні 30 років почали виходити в море із тактичною ядерною зброєю на борту.
Про це повідомляє звіт норвезької розвідки.
У Норвегії переконані, що це може призвести до зниження порога ядерної ескалації у разі зіткнення росії та НАТО.
Як зазначається у доповіді, за радянських часів військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з тактичною ядерною зброєю, проте з часів холодної війни про подібні випадки відомо не було.
"Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту", - йдеться у доповіді розвідслужби. Відомство зазначає, що тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу у сценаріях потенційного протистояння росії та НАТО.
У жовтні 2022 року було опубліковано супутникові знімки, які свідчили про те, що росія розмістила біля кордону з Норвегією стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю – літаки Ту-160 та Ту-95.
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