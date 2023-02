Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Олексій Резніков вже прибули на засідання у форматі "Рамштайн". Де сьогодні обговорюватиметься виділення нової допомоги Україні.

"Завжди приємно зустрітися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць UDCG (Контактної групи з оборони України) об’єдналися з вами в цій боротьбі за суверенітет та самооборону України", - написав глава Пентагону та опублікував відео.

It’s always a pleasure to meet with my good friend and 🇺🇦 Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk