"Рамштайн-9": глава Пентагону вже зустрів Резнікова (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Олексій Резніков вже прибули на засідання у форматі "Рамштайн". Де сьогодні обговорюватиметься виділення нової допомоги Україні.
"Завжди приємно зустрітися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць UDCG (Контактної групи з оборони України) об’єдналися з вами в цій боротьбі за суверенітет та самооборону України", - написав глава Пентагону та опублікував відео.
It’s always a pleasure to meet with my good friend and 🇺🇦 Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023
Нагадаємо, що сьогодні відбудеться вже дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн", учасники коаліції з оборони України цього разу зберуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де може бути розв'язане питання щодо передачі авіації для українських військових.
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