"Вісім країн нададуть Україні Leopard" - Пентагон [ Редагувати ]
Вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72. Про це свідчить заява глави Пентагону Ллойда Остіна під час засідання у форматі "Рамштайн".
Він зазначив, що США, Німеччина та Нідерланди нададуть Україні системи ППО американського виробництва Patriot. Своєю чергою Франція та Італія передадуть системи протиповітряної оборони SAMP/T.
Також Остін зазначив, що до танкової коаліції вже приєдналися десяток країн. За його словами, Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди передадуть танки Leopard, а США та Чехія - інше озброєння.
США та Чехія дадуть танки на додаток до вже отриманих від Польщі Т-72.
Остін додав, що інші країни зголосилися допомогти у постачанні боєприпасів. Глава Пентагону не розкрив деталей та термінів вказаної військової допомоги.
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