У вівторок, 14 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори зі своїми колегами зі США та Нідерландів - Ллойдом Остіном та Кайсою Оллонгрен. Зустрічі пройшли на полях засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Про це повідомляє повідомлення Міноборони України.

Резніков після прибуття до Брюсселя провів двосторонню зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Дякував за лідерство, яке дозволило об'єднати 50 країн-учасниць Контактної групи у форматі "Рамштайн" та залучити безпрецедентну допомогу всього вільного світу. Сподіваємось на продуктивну роботу з партнерами для послідовного збільшення можливостей сил оборони України.

Він зазначив, що мета України незмінна – звільнення всіх наших територій у міжнародно визнаних кордонах, гарантії суверенітету та територіальної цілісності країни.

Також у Брюсселі відбулася зустріч українського міністра з головою Міноборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. У ході розмови Резніков подякував їй особисто і всьому народу Нідерландів за підтримку, яку країна надає Україні.

Загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, становить близько 1 млрд євро. Дякую за те, що ви робите і за те, що ще буде зроблено для посилення наших оборонних здібностей.

Як відомо, сьогодні відбудеться дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". Учасники коаліції з оборони України цього разу зберуться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, де може бути вирішено питання передачі авіації для українських військових.