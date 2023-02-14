"Рамштайн": Резніков зустрівся з міністрами оборони США та Нідерландів [ Редагувати ]
У вівторок, 14 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори зі своїми колегами зі США та Нідерландів - Ллойдом Остіном та Кайсою Оллонгрен. Зустрічі пройшли на полях засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Про це повідомляє повідомлення Міноборони України.
Резніков після прибуття до Брюсселя провів двосторонню зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Дякував за лідерство, яке дозволило об'єднати 50 країн-учасниць Контактної групи у форматі "Рамштайн" та залучити безпрецедентну допомогу всього вільного світу. Сподіваємось на продуктивну роботу з партнерами для послідовного збільшення можливостей сил оборони України.
Він зазначив, що мета України незмінна – звільнення всіх наших територій у міжнародно визнаних кордонах, гарантії суверенітету та територіальної цілісності країни.
Також у Брюсселі відбулася зустріч українського міністра з головою Міноборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. У ході розмови Резніков подякував їй особисто і всьому народу Нідерландів за підтримку, яку країна надає Україні.
Загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, становить близько 1 млрд євро. Дякую за те, що ви робите і за те, що ще буде зроблено для посилення наших оборонних здібностей.
Як відомо, сьогодні відбудеться дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". Учасники коаліції з оборони України цього разу зберуться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, де може бути вирішено питання передачі авіації для українських військових.
по темі
Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, після чого заявив, що незабаром повідомить "більше гарних новин"
Також партнери обговорять постачання танків і формування запасу боєприпасів для України
Посольство США в москві закликало своїх громадян терміново залишити територію російської федерації
Джо Байден виступив із щорічним посланням до конгресу. Президент США пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно". І жодного разу не згадав росію
Сьогодні, 4 лютого, міністр оборони Олексій Резніков показав, чим нині захищаються російські військові від українських HIMARS
Міноборони США оголосило про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на $2,175 млрд. Він включає два ЗРК Hawk, високоточні керовані ракети, а також снаряди для HIMARS і Javelin