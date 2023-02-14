ЗСУ отримали українські дрони Raybird-3 (відео) [ Редагувати ]
Українські бійці отримали два безпілотні авіаційні комплекси Raybird-3, що здатні долати до 2500 км, залітати в тил ворога та працювати, незважаючи на радіоелектронну боротьбу. Про це повідомляється у Telegram-каналі міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Дрон Raybird-3 розрахований на дальню розвідку. Основною перевагою комплексу є тривалість польоту.
- Тривалість польоту складає 18-24 години
- Висота польоту - до 4500 м
- Автономний режим польоту - 2500 км
Таким чином, безпілотник може проводити глибоку розвідку на 1200 км вглиб ворога і при цьому повертатися назад.
Raybird-3 гарно проявив себе під час контрнаступу на Харківщині. Окупанти намагалися збити дрон із комплексу БУКу біля Балаклії. Але не змогли. Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі дрон передав координати артилеристам. А вони добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів.
Він впевнений, що безпілотники допоможуть військовим під час майбутнього контрнаступу.
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